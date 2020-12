Vernieuwing Kamer leidt tot tot geheugenverlies én meer verwondering

De ervaren Pieter Omtzigt (CDA, ruim 17 jaar in de Kamer) en Renske Leijten (SP, bijna 14 jaar) is het gelukt erdoorheen te breken in het geval de kinderopvangtoeslagaffaire, schetst de oud-voorzitter. In die affaire hebben zij de bal aan het rollen gekregen en dat is volgens hem grotendeels te danken aan hun ervaring. "Hoe geniaal een Kamerlid ook is, zoiets lukt je niet als je net bent begonnen."

'Frisheid van verwondering'

Maar er kunnen natuurlijk ook best nadelen kleven aan lang op dezelfde plek vertoeven, vindt Van der Staaij met zijn ruim 22 jaar ervaring. "Het gevaar is dat je een déjà-vugevoel krijgt", aldus de SGP'er. "En als dat ten koste gaat van je enthousiasme, of juist van je boosheid, dan moet je gaan uitkijken."

Zelf gaf hij het onderwerp 'asiel' na een tijd aan een fractiegenoot. "Ik zei al zolang hetzelfde over opvang in de regio. Het was fijn om die portefeuille over te kunnen dragen."

Van der Staaij wijst erop dat nieuwelingen "de frisheid van verwondering" kunnen brengen. In andere woorden: ze stellen nog de vragen die bij oude rotten misschien wat zijn weggezakt. Zo ziet Terpstra het ook. Veel gaat in Den Haag binnen vastomlijnde kaders, vindt de jonge CDA'er. "Je kan best wat out-of-the-box-denken gebruiken om dat te doorbreken."

Of Terpstra dat zelf kan blijven doen, is nog de vraag. Hij staat op plaats 22 van de CDA-lijst en zijn partij staat op dit moment op 14-17 zetels in de Peilingwijzer (een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen). Van der Staaij lijkt zijn ervaring zeker nog wel met 4 jaar te kunnen uitbreiden: hij staat op 1 bij SGP, dat drie zetels peilt.

De verkiezingen zijn half maart.