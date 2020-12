Nieuwlande redde honderden Joden: ‘Ze riskeerden hun leven voor onze vaders'

Herman kreeg in 1947 een oproep voor militaire dienst, hij moest naar Nederlands-Indië. "Dat wilde hij absoluut niet en toen is hij opnieuw ondergedoken," vertelt Gans. "In 1948 besloot hij naar Israël te verhuizen. Totdat hij daar ook in dienst moest. Hij kwam met zijn vrouw terug naar Nederland waar hij een tijd lang de gevangenis in moest omdat hij zijn dienstplicht niet had vervuld."

Herman en Peter bleven na de oorlog bevriend en bezochten elkaar regelmatig met hun gezinnen. "Ze bleven elkaar tot hun dood Herman en Peter noemen, hun onderduiknamen", zegt Davids. "Vaak gingen ze samen in een hoekje zitten en dan spraken ze over de oorlog. Maar wij mochten er nooit naar vragen. Ook met mensen uit het verzet in Nieuwlande hield mijn vader contact, als kind ging ik er regelmatig logeren."

Verzetsmuseum

Sinds twee jaar heeft het dorp een klein verzetsmuseum, waar naast de Yad Vashem-onderscheiding ook een exemplaar van het verzetskrantje De Duikelaar en enkele cartoons van Peter en Herman te zien zijn.

"Ik heb me er hard voor gemaakt dat de spullen van Herman en Peter bewaard blijven in het museum", zegt Gans. Ook Davids is blij dat het museum de verzetsgeschiedenis van Nieuwlande levend houdt. "Ik realiseer me steeds meer hoe bijzonder het is wat de bevolking van Nieuwlande heeft gedaan. Ze hebben hun leven op het spel gezet om anderen, onder wie onze vaders, te redden."