'Inbraak in huis Paolo Rossi tijdens zijn begrafenis'

Tijdens de begrafenis van oud-voetballer Paolo Rossi in Vicenza in Noordoost-Italië is er ingebroken in zijn huis. Dat meldt persbureau ANSA. Rossi's vrouw ontdekte de inbraak toen ze terugkwam bij het huis.

Bij de diefstal in Bucine op het Toscaanse platteland zouden onder meer een horloge van Rossi zijn ontvreemd. De politie onderzoekt de zaak.

Paolo Rossi overleed afgelopen week op 64-jarige leeftijd in Siena. Hij was al een tijd ongeneeslijk ziek. 'Pablito' staat vooral bekend als de spits die Italië in 1982 de wereldtitel bezorgde. Na het WK werd de topscorer van het toernooi benoemd tot beste speler en later dat jaar kreeg hij de Ballon d'Or, de prijs voor de Beste Europese voetballer.

Bij de uitvaartplechtigheid voor Rossi waren ook ploeggenoten van het Italiaanse elftal in 1992, onder wie Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini en Fulvio Collovati. De Italiaanse publieke omroep Rai zond de plechtigheid live uit.

Vrijdag was er in het stadion van Vicenza, waar Paolo Rossi tussen 1976 en 1979 speelde, een afscheidsplechtigheid voor fans. Duizenden mensen stonden in de rij om hem de laatste de eer te bewijzen.