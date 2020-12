Brexit-impasse tussen EU en VK blijft, gesprekken gaan vannacht door

In Brussel zijn topdiplomaten somber over een goede uitkomst, zegt Van Slooten. Ook premier Rutte zei gisteren dat de verschillen aanzienlijk zijn, onder meer op het gebied van visserij.

Vandaag kwam naar buiten dat de Britse marine zich zou voorbereiden op extra patrouilles in hun territoriale wateren bij een no-deal-brexit om buitenlandse vissers te arresteren. Frankrijk reageerde daar op met vijf historische woorden: "Keep calm and carry on", de slogan die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Britten werd gebruikt voor een bekende propagandaposter.

Het is een manier om de spanning op te bouwen, zegt Van Slooten. Er ligt immers al een voorstel op tafel om in het geval van no deal een oplossing voor de visserijkwestie, waar in de marge over gesproken wordt.

Het marinedreigement heeft in eigen land tot kritiek op Johnson geleid. Oud-Eurocommissaris Patten zegt dat Johnson zich te nationalistisch opstelt. Volgens de Conservatieve politicus Ellwood zal het VK door zijn NAVO-bondgenoten worden uitgelachen als de marine daadwerkelijk wordt ingezet voor de visserij.