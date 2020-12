Amsterdammer opgepakt op verdenking van plofkraak uit 2018 bij München

De politie in Amsterdam heeft gisteravond een 28-jarige man opgepakt op verdenking van een mislukte plofkraak in het zuiden van Duitsland. De man wist ruim twee jaar geleden als enige te ontkomen toen de Duitse politie een Nederlandse bende oprolde. Drie mannen en een vrouw werden wel opgepakt en zijn in Duitsland veroordeeld.

In de woning van de man zijn vuurwapens, munitie en een gestolen scooter aangetroffen, meldt de politie. De verdachte wordt uitgeleverd aan Duitsland.

Duitsland wordt al geruime tijd geteisterd door Nederlandse bendes die in snelle Audi's de grens over rijden, een geldautomaat opblazen en dan weer snel terugrijden. Vaak slaan de bendes toe in het grensgebied met Nederland. Maar in de nacht van 17 op 18 oktober 2018 reden de vijf overvallers naar het dorp Germering, vlak bij München. Daar probeerden twee van de bendeleden een geldautomaat op te blazen, maar dat mislukte.

Drie agenten gewond

De Duitse politie hield de bende al langer in de gaten en greep in toen een groepje mannen bij de automaat stond. Een van de verdachten vluchtte te voet. Een ander stapte in een gestolen Audi RS 5 Quattro en reed op verschillende politieauto's in. Er ontstond een vuurgevecht. Drie agenten raakten gewond, vijf politieauto's raakten beschadigd.

Uiteindelijk wist de politie vier mensen op te pakken, volgens NH Nieuws een vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, een man uit Arnhem, een man uit Wageningen en een man uit Ede. De Amsterdammer ontkwam. Hoe de politie hem nu op het spoor is gekomen, is onduidelijk.

Tijdens de rechtszaak werd de bende ook in verband gebracht met andere plofkraken in Duitsland, waarbij ongeveer 900.000 euro zou zijn buitgemaakt. Volgens de Amsterdamse politie zijn de vier medeverdachten van de Amsterdammer inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot twaalf jaar.