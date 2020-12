Automobilist van A2 gehaald, in totaal 4500 kilo vuurwerk aangetroffen

Een 34-jarige man uit Zuilichem (Gelderland) is aangehouden voor het bezit van 4500 kilo zwaar en illegaal vuurwerk. De politie uit Rotterdam had de man na onderzoek in het vizier gekregen.

De man werd eerder vandaag onderschept op de A2 bij Zaltbommel. Op dat moment vervoerde hij 150 kilo vuurwerk. In een zeecontainer in het buitengebied van Gellicum in de Betuwe werd vervolgens meer vuurwerk aangetroffen.

In de auto vol vuurwerk zat ook de 3-jarige dochter van de man. Dat was een "idioot idee", zegt de politie. Het kind is naar familie gebracht.

Een gespecialiseerd bedrijf is bezig de dozen met zwaar vuurwerk weg te halen en te vernietigen. Het Team Milieu van de politie gaat verder met het onderzoek. Er zullen mogelijk meer aanhoudingen en inbeslagnames volgen.