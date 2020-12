Politie stopt coldcase-onderzoek moord op 8-jarig meisje in Helmond

De 25 jaar oude moord op Manon Seijkens (8) uit Helmond blijft waarschijnlijk voor altijd een raadsel.

Afgelopen zomer begon de politie met een coldcase-onderzoek naar de moord. Dat leverde 103 nieuwe tips op, maar de gouden tip zit er niet bij. Dus stopt het onderzoek. "Spijtig genoeg! Voor nu is de zaak gesloten, tenzij zich alsnog nieuwe aanknopingspunten voordoen", aldus een politiewoordvoerder bij Omroep Brabant.

Het meisje verdween op 10 augustus 1995 toen ze buiten aan het spelen was. Haar lichaam werd pas een half jaar later gevonden. Het stoffelijk overschot lag in dicht struikgewas, niet ver van haar huis in Helmond. Bij het lichaam werd een paar damespumps gevonden. In het riempje daarvan waren extra gaatjes gemaakt om de schoenen kleiner te maken.

Zwarte haar biedt nieuwe informatie

Ondanks de aanhouding van drie verdachten is de moordzaak nooit opgelost. Begin augustus dit jaar kwam er op grond van forensisch onderzoek nieuwe informatie beschikbaar. Die betrof vooral een zwarte haar van 27 centimeter die 25 jaar geleden bij het meisje was aangetroffen. Uit het onderzoek bleek dat de haar van de dader zou kunnen zijn of van iemand uit de omgeving van de dader. Duidelijk was toen al dat de gevonden haar in ieder geval niet behoorde tot een van eerder opgepakte verdachten.

De heropening van het onderzoek leidde vrijwel direct tot tientallen nieuwe tips. "Het is fijn dat mensen blijven tippen. We hopen op genoeg aanknopingspunten om de zaak te kunnen oplossen", zei een politiewoordvoerder toen. Maar de stroom aan nieuwe tips droogde snel op. En de gouden tip ontbrak. "We zijn alle tips nagelopen, maar die hebben niets opgeleverd", aldus de woordvoerder nu.