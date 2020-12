Permanente bewaking bij Poolse supermarkt in Beverwijk

"Opnieuw een aanval op de rechtsstaat zou je kunnen zeggen en een drama voor een aantal winkeliers", zegt burgemeester Martijn Smit tegen de NOS. "Ik heb besloten dat het pand voor langere tijd gesloten is en blijft en tegelijkertijd besloten tot 24 uur toezicht op deze locatie." De winkel was nog niet open en gaat nu dus voorlopig ook niet open.

Vlak bij de Beverhof werd een brandende auto gevonden, in de buurt van de ingang van de Velsertunnel in Velsen-Noord. De politie onderzocht of er een verband was met de aanslag op de supermarkt, maar is tot de conclusie gekomen dat dat niet zo is.