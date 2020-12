Opnieuw boerenblokkades bij supermarkten

Net als gisteren voeren boeren blokkadeacties uit bij distributiecentra van supermarkten. In het Gelderse Oosterhout, niet ver van Nijmegen, staan trekkers voor de in- en uitgangen van de distributiecentra van Albert Heijn en de Lidl. In Geldermalsen hebben boeren de ingang van een distributiecentrum van Albert Heijn geblokkeerd.

De boeren voeren actie omdat de supermarkten volgens hen te weinig voor hun producten betalen. Ze willen dat er een speciaal keurmerk komt voor landbouwproducten waar dan ook een goede prijs tegenover staat. Verder komen de boeren opnieuw in het geweer tegen de stikstofwetgeving.

De grootste actie is die in Oosterhout, waar volgens Omroep Gelderland meer dan honderd tractoren meedoen aan het protest. De politie is aanwezig, maar noemt de sfeer "gemoedelijk".

Gisteren en vannacht waren er blokkadeacties bij de distributiecentra van Jumbo in Woerden, Veghel, Beilen en Raalte en bij de Lidl in Heerenveen. Ook slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster en het distributiecentrum van Coöp in Gieten kregen bezoek van actievoerende boeren.