Wekdienst 12/12: Klimaattop VN • Dijkenoefening langs grote rivieren

Wat kun je vandaag verwachten?

De online klimaattop van de Verenigde Naties begint. Oorspronkelijk zou de top plaatsvinden in de Schotse stad Glasgow en zouden er voor het eerst sinds de top in Parijs in 2015 nieuwe klimaatdoelen worden afgesproken. Ook Mark Rutte neemt virtueel deel. Hij zal in een videostatement landen aansporen om zich beter te beschermen tegen klimaatverandering.

Er vindt een uitgebreide dijkenoefening plaats langs de grote rivieren. Zo'n 300 vrijwilligers en medewerkers oefenen een situatie met bedreigend hoogwater. Dijkwachten gaan de dijken nauwkeurig nalopen.

De VVD, SP en 50plus houden online hun partijbijeenkomsten. Die van het CDA is uitgesteld omdat Hugo de Jonge donderdag afzag van het lijsttrekkerschap en vrijdagavond werd opgevolgd door Wopke Hoekstra.

Wat heb je gemist?

In Beverwijk is opnieuw een explosie geweest bij de Poolse supermarkt die woensdag ook al doelwit was. Rond half 5 vanmorgen was er een luide klap bij winkelcentrum Beverhof. De politie zegt dat de gevel flink is beschadigd en heeft een groot deel van de omgeving afgezet.

De brandweer kreeg een half uur na de explosie een melding over een brandende auto, vlakbij het winkelcentrum. De politie onderzoekt of die iets met de explosie te maken heeft.

Gevelplaten lieten los en de glazen gevel is verwoest door de klap van de explosie: