Topman Unilever verbaasd over vijandige sfeer rond verhuizing naar Londen

Unilever-topman Alan Jope heeft zich verbaasd over de "vijandigheid" in Nederland rond de verhuizing van de multinational naar het Verenigd Koninkrijk. In het FD zegt hij "Als je de commentaren leest, lijkt het soms alsof Unilever Nederland verlaat om fiscale redenen. Maar het heeft niets met belastingen te maken, helemaal niets."

Na 91 jaar met hoofdkantoren in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, verhuisde het Rotterdamse hoofdkantoor van Unilever twee weken geleden naar Londen. Volgens Jope is het "een belangrijke strategische stap" die helemaal niets met belastingen te maken heeft.

"Eén nationaliteit maakt grote overnames en afsplitsingen gemakkelijker", zegt hij in de krant. "Daarom willen we al decennia onze nu negentig jaar oude bedrijfsstructuur aanpassen. Eerst hebben we geprobeerd een Nederlands bedrijf te worden. Dat is niet gelukt. Dus doen we het zo. Dat is alles."