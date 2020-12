CPB: hoger minimumloon stuwt ook andere lonen omhoog

Als het minimumloon wordt verhoogd, stijgt een deel van de andere lonen mee. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoek naar de doorwerking van een hoger minimumloon.

Stijgt het minimumloon met 10 procent dan heeft dat een effect op de lonen tot 40 procent boven het minimumloon. Dit kan verklaard worden doordat ondernemers er veel aan is gelegen om relatieve loonverschillen binnen het bedrijf in stand te houden, bijvoorbeeld om mensen te motiveren hun productiviteit te verbeteren.

Hoe sterker het minimumloon stijgt, hoe meer inkomensgroepen daardoor worden beïnvloed.

Stijgende kosten

Volgens het CPB zijn deze conclusies in lijn met het rapport dat in april al verscheen over het minimumloon. Maar nu is precies doorgerekend hoe groot het effect is en ook hoe hoog de kosten uitvallen voor werkgevers en de overheid.

Het CPB schat dat het de staat 6,3 miljard euro kost als het minimumloon met 10 procent stijgt. Dit is het gevolg van de koppeling van de AOW en de bijstand aan het minimumloon, dus die stijgen mee. Het CPB wijst erop dat de helft van deze uitgaven weer in de schatkist terugstroomt in de vorm van belastinggeld. Het uiteindelijke prijskaartje voor de overheid bedraagt onder de streep ruim 3 miljard euro.