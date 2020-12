Na 20 jaar stopt Wegmisbruikers en moet presentator Van der Toorn weg

Twintig jaar lang was het vaste prik op SBS6: het programma Wegmisbruikers. Vanaf maart is dat niet meer het geval en stopt het programma ermee. Dat heeft Talpa Network bekendgemaakt. Omdat het programma ermee stopt, moet presentator André van der Toorn vertrekken.

Van der Toorn is sinds de start in 2000 het gezicht van het programma. Samen met voormalig landelijk verkeersofficier Koos Spee volgt hij in Wegmisbruikers de verkeerspolitie.

Het 25ste seizoen van de serie werd begin dit jaar uitgezonden. Dit blijkt nu tevens het laatste. Eind oktober maakte Spee al bekend op Twitter dat er voorlopig geen nieuw seizoen zou komen vanwege corona. De cameraploegen konden namelijk niet meerijden met politieagenten. Nu spreekt Talpa van een wijziging in de programmatische koers.

Vergeten hoe het programma er ook alweer uitzag?