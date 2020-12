Amateurkunstenaars uit Emmen schilderen replica van De Nachtwacht

De afgelopen periode kwamen al 45.000 mensen kijken naar de vorderingen van de amateurschilders. Het doek blijft eerst nog een tijdje op de huidige locatie hangen. Wat er daarna mee gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Initiatiefnemer Visser wil dat het werk in Emmen blijft. "Het is met allemaal mensen uit Emmen gemaakt en daarom willen we ook dat het doek hier blijft hangen."

Hoewel het kunstwerk niet bestemd is voor de verkoop, is er wel een snelle berekening gemaakt van de kosten. "Als je uitgaat van 50 euro per uur voor een schilder, komt het totaalbedrag uit op ongeveer 512.000 euro", rekent Visser uit. "Nog een reden om het gewoon binnen de gemeente te behouden."