Levenslang voor moordaanslag op Libanese premier Hariri

Een Hezbollah-lid is bij verstek tot vijf keer levenslang veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de aanslag op de Libanese premier Rafik Hariri in 2005. Dat is gelijk aan wat de aanklagers hadden geëist.

Salim Jamil Ayyash werd in augustus al schuldig bevonden door het Speciaal Tribunaal voor Libanon (STL) in Leidschendam. Drie medeverdachten werden vrijgesproken.

Van de vier ontbreekt al jaren ieder spoor. Het STL heeft een nieuw arrestatiebevel voor Ayyash doen uitgaan en hij staat ook gesignaleerd bij Interpol. Zijn advocaten hebben een hoger beroep aangekondigd.

Enorme krater

Op 14 februari 2005 reed premier Hariri (60) in een colonne door de Libanese hoofdstad Beiroet toen er een zware autobom afging. De explosie veroorzaakte een enorme krater en verwoestte gebouwen en auto's.

Bij de aanslag kwamen naast Hariri nog 22 anderen om. Meer dan 200 mensen raakten gewond.