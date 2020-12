'Iran probeert Iraanse activisten in Nederland te hacken'

Iran probeert met zogeheten malware data te verzamelen op telefoons en computers van Iraanse activisten in Nederland en elders. Dat meldt Argos.

Volgens het radioprogramma gaat de hack-software rond sinds de ontvoering van een Zweeds-Iraanse activist in Turkije. Deze Habib Chaab werd door Iraanse veiligheidsagenten in oktober meegenomen en zit nu in de gevangenis in Iran. Dat land zegt dat hij betrokken was bij een aanslag op een militaire parade in 2018 waarbij 25 mensen omkwamen, onder wie elitetroepen van de Revolutionaire Garde.

Chaab is een leider van de ASMLA, dat door Iran als terroristische organisatie wordt gezien. De separatistenbeweging is in 1999 in Iran opgericht om te strijden voor onafhankelijkheid van de zuidwestelijke regio Ahwaz, waar vooral etnische Arabieren wonen.

'Echt inlichtingenwerk'

Argos zegt dat met Chaabs telefoon berichten zijn gestuurd naar ASMLA-leden en andere Iraanse activisten in Nederland. Aan de berichten hing een bijlage waarin de malware zat verstopt. Het is niet duidelijk of er daadwerkelijk hacks zijn gelukt.

Beveiligingsonderzoeker Rickey Gevers noemt het "echt inlichtingenwerk". "De spyware kijkt bijvoorbeeld naar het adressenbestand van het e-mailprogramma. De software haalt dan alle contacten eruit en stuurt die door", zegt hij tegen Argos.

Het programmaatje blijft uit het zicht van virusscanners. Gevers: "Het enige dat je zou kunnen merken, is dat je computer wat langzamer wordt."