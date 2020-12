Acteur en showworstelaar Tommy Lister overleden

Met zijn 1,95 meter, gespierde lichaam en blinde rechteroog werd 'Tiny' Lister aanvankelijk gecast in fysieke rollen zoals die van bodyguard, American-footballspeler en showworstelaar.

Eind jaren 80 speelde hij worstelaar Zeus in het Hulk Hogan-vehikel No Holds Barred. Hij stapte rond dezelfde tijd ook in het echte leven de ring in en nam het als Z-Gangsta op tegen Hogan.

Nadien volgden tientallen rollen in films en tv-series, waaronder veel komedies. Bekende personages van hem zijn de president in The Fifth Element en in The Dark Knight een gevangene die op een veerpont een belangrijke beslissing forceert.