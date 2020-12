Française sterft na zeldzame haaienaanval Sint-Maarten

Op Sint-Maarten is een Franse toerist om het leven gekomen nadat ze was aangevallen door een haai. Het dier beet een van haar benen eraf.

De vrouw van 38 was gaan zwemmen bij het populaire Orient Bay op het Franse gedeelte van het Caribische eiland. Ze was ongeveer 150 meter uit de kust toen ze werd gegrepen, mogelijk door een tijger- of een stierhaai.

Een overheidswoordvoerder zegt tegen persbureau AP dat het voor het eerst in de recente geschiedenis van Sint-Maarten is dat iemand omkomt door een haaienbeet. De laatste keer dat iemand er werd gebeten, zou in 2005 zijn geweest. Dat slachtoffer overleefde de aanval.

Uit veiligheidsoverwegingen hebben de autoriteiten op het Franse gedeelte voor vandaag en morgen alle activiteiten in en op het water verboden.