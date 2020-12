Creditcardreuzen Mastercard en Visa verbieden betalingen op Pornhub

Creditcardbedrijven Mastercard en Visa verbieden hun klanten voortaan om aankopen te doen op pornowebsite Pornhub. Dat doen ze nu het platform wordt beschuldigd van het tonen van video's van verkrachtingen en kinderporno.

Het besluit is genomen naar aanleiding van een onderzoek van The New York Times, waaruit ook zou blijken dat er wraakporno en seksvideo's die zonder toestemming zijn gemaakt op de site te vinden zijn.

Mastercard zegt na eigen onderzoek tot de conclusie te zijn gekomen dat Pornhub de regels heeft geschonden. Het creditcardbedrijf doet ook onderzoek naar illegale content op andere websites. Ook Visa stopt de mogelijkheid om zijn kaarten te gebruiken op de pornosite, hoewel een eigen onderzoek nog niet is afgerond.

Big business

Pornhub noemt de stappen van de twee bedrijven "uitermate teleurstellend". "Dit nieuws komt hard aan bij de honderdduizenden modellen die via ons platform hun brood verdienen." Het bedrijf zegt vorig jaar meer dan 42 miljard bezoekers op zijn website te hebben gehad.

Deze week kondigde de pornosite nog maatregelen aan om beelden van verkrachting en kinderporno tegen te gaan. Zo is het niet langer voor iedereen mogelijk om video's te downloaden. Ook mogen alleen geverifieerde accounts vanaf komend jaar filmpjes uploaden.