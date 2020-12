Corona-uitbraak op afdeling voor demente bejaarden. En dan?

Wat doe je als er op een verpleeghuisafdeling voor psychogeriatrische ouderen, dementen dus, een corona-uitbraak is? Isoleer je de besmette bewoners van de niet-besmette, ook als dat betekent dat je ze moet opsluiten omdat ze dwalen en rondlopen?

Of doe je dat niet met het risico dat niet-besmette bewoners het risico lopen ook corona te krijgen? Met als mogelijk gevolg dat ze ernstig ziek worden en kunnen overlijden. Met dat dilemma werd zorgaanbieder Mijzo geconfronteerd.

Het bedrijf heeft 26 locaties in het gebied tussen Breda, Tilburg, Gorinchem en Den Bosch. Er werken 3500 mensen en nog eens bijna 2500 vrijwilligers. Op de 26 grotere en kleine locaties van het bedrijf waren vandaag in totaal 172 van de ruim 3000 bewoners besmet met SARS-CoV-2.

Demente ouderen

Op sommige locaties is het aantal besmettingen hoog, boven de 20. In het spiksplinternieuwe verpleeghuis De Riethorst in Geertruidenberg, het gebouw is pas drie maanden in gebruik, is bijna twee weken geleden een uitbraak begonnen.

"In het laatste weekend van november hadden we de eerste twee besmettingen op de psychogeriatrische afdeling. Dat liep snel op naar twaalf, twintig en veertig", zegt bestuursvoorzitter Mireille de Wee, tevens bestuurder van de brancheorganisatie ActiZ.

"Nu zijn op 2 na alle 55 bewoners op de psychogeriatrische afdeling positief getest." Twee bewoners zijn intussen overleden. Specialist ouderengeneeskunde Astrid Cloquet zegt dat het aantal sterfgevallen mogelijk nog oploopt. "Maar we zien wel dat de besmette ouderen de ziekte beter verdragen dan tijdens de eerste golf." Dat heeft er mogelijk mee te maken dat toen nauwelijks getest werd.

Wat te doen?

Het testen op de het coronavirus is voor de (zwaar) demente bewoners een ingrijpend en naar. "Onze medewerkers komen volledig ingepakt in persoonlijke beschermingsmiddelen. En dan moeten ze een wattenstaaf diep in iemands keel en neus steken."

De bewoners begrijpen niet wat hun overkomt. De coronaregels zeggen hun niets. Ze zitten aan elkaar, houden geen afstand en, in veel gevallen, dwalen of lopen ze rond. Ook achttien medewerkers onder wie de locatiemanager zijn besmet geraakt.