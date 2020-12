Van luchtbedverhuur naar miljardenbedrijf: waarde Airbnb verdubbelt na beursgang

Uit een recente analyse van de Universiteit Utrecht op basis van cijfers van marktonderzoeker Airdna blijkt dat veel kleinere gemeenten de komende tijd met vergelijkbare problemen te maken krijgen. Gemeenten in Zeeland, Limburg, het noorden en het oosten en langs de kust krijgen steeds meer toeristen die via Airbnb boeken.

Verlies

Wereldwijd liepen de boekingen bij Airbnb fors terug, met 80 procent in maart. Inmiddels is het aantal boekingen hersteld en is er nog een min van een kleine 10 procent. Onderaan de streep is er dit jaar zo'n 575 miljoen euro verlies geleden. Dat was een jaar eerder 267 miljoen euro.

"Ik vind het apart dat ze geen winst maken", zegt Niels Fermont Vos. "Over mijn inkomsten romen ze 15 procent af met een app. Daar leveren ze ook wel wat service voor, maar dan moet je in staat zijn om een goede winst te draaien."

Beleggers lijken daar vertrouwen in te hebben, want de koers vloog dus omhoog na de beursgang. Ook de introductieprijs van het aandeel werd in aanloop naar de beursgang al een aantal keer opgeschroefd vanwege de grote belangstelling.

Met de huidige waarde van zo'n 90 miljard dollar is Airbnb zo'n vijf keer groter dan Expedia, een andere grote naam in de reiswereld, en ongeveer net zo groot als hotelboekingssite Booking.com.

Verhuur terugdringen

Risico's zijn er ook voor beleggers. Zo waarschuwt Airbnb dat verschillende steden de verhuur van woningen proberen terug te dringen. Amsterdam kwam bijvoorbeeld met een registratiesysteem. Ook mogen er in drie wijken geen woningen voor vakanties worden verhuurd. Andere grote steden zoals Berlijn en Barcelona werken ook aan maatregelen.

Voor de beursgang zei het bedrijf dat geen enkele stad cruciaal is voor de omzet en dat het zo veel mogelijk met autoriteiten probeert samen te werken. "Maar het is waarschijnlijk dat we ook in de toekomst met overheden in conflict komen over wet- en regelgeving."