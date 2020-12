Meer dieren op rode lijst, maar Europese bizon floreert (ook in Nederland)

"Dit nieuws bevestigt dat door slim handelen we diersoorten een nieuwe kans kunnen geven - en dat het werkt", zegt Jan Wolleswinkel van Stichting Wisent op de Veluwe. Er grazen momenteel zes wisenten in een afgesloten natuurpark op de Veluwe.

"Bij ons zijn uitsluitend stieren geboren, dus die moeten uiteindelijk worden uitgeplaatst", legt Wolleswinkel uit. Er is volop uitwisseling binnen Europa om de dieren de beste kans te geven. "We hebben hier een dier lopen uit Polen en onlangs is een van onze stieren naar Spanje verplaatst." Een volwassen stier kan tot 800 kilo wegen.

Twee jaar geleden waren er zo'n zeventig wisenten in Nederland. Dat aantal is nu verder opgelopen en die bizons zijn in steeds meer natuurparken uitgezet. "Je moet wel 50 meter afstand houden en als ze jongen hebben moet je nog beter uitkijken", zegt Wolleswinkel. In heel Europa is de populatie gestegen van rond de 1800 begin deze eeuw tot ruim 6200 vorig jaar.

Zoetwaterdolfijnen

Het tegendeel gebeurt bijvoorbeeld met zoetwaterdolfijnen, meldt IUCN. Inmiddels zijn alle soorten van deze waterzoogdieren bedreigd. Zo waren er was tot voor kort onvoldoende data over de Amazonedolfijn, maar nu is volgens de natuurorganisatie duidelijk dat het hiermee slecht gaat. Door overbevissing en de bouw van dammen is deze dolfijn ook opgenomen op de rode lijst.

In deze grafiek zie je de toename van het aantal onderzochte en op de rode lijst geplaatste plant- en diersoorten: