Trump: Israël en Marokko normaliseren betrekkingen

Opnieuw normaliseert Israël de betrekkingen met een Arabisch land in de regio. President Trump heeft aangekondigd dat het land diplomatieke relaties aanknoopt met Marokko.

De Israëlische premier Netanyahu noemt het akkoord met Marokko "een nieuw baken van vrede". Minister Peretz spreekt van een "historische en vreugdevolle" deal. Ook Marokko heeft de deal bevestigd.

Een belangrijk deel van de overeenkomst is de erkenning van de VS van de Marokkaanse claim op de Westelijke Sahara. In dat gebied is Marokko al decennia in conflict met de onafhankelijkheidsbeweging Polisario.

Volgens een verklaring van het Witte Huis ziet Trump het voorstel van Marokko voor autonomie in de Westelijke Sahara als "de enige basis voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor het conflict over het gebied".

Posiario zegt in een eerste reactie de stap van de Verenigde Staten te betreuren. "

TUNIS, Dec 10 (Reuters) - A representative of the Polisario Front independence movement for Western Sahara said it "regrets highly" a U.S. decision to recognise Moroccan sovereignty over the territory, adding the decision was "strange but not surprising".

"This will not change an inch of the reality of the conflict and the right of the people of Western Sahara to self determination," the Polisario's Europe representative Oubi Bchraya said. The Polisario would continue its struggle. (Reporting by Angus McDowall Editing by Mark Heinrich)

Ambassades

Israël en Marokko zullen onmiddellijk diplomatieke kantoren openen in elkaars landen, zegt het Witte Huis. Uiteindelijk moeten er ambassades komen in Rabat en Tel Aviv. Ook krijgen vliegtuigen uit Israël en Marokko het recht over elkaars landen te vliegen.

Volgens de verklaring uit Washington volgt het akkoord op een gesprek van Trump met koning Mohammed VI van Marokko. De koning zegde in dat gesprek toe dat Marokko "weer diplomatieke betrekkingen aanknoopt met Israël en de economische en culturele samenwerking zal uitbreiden om de stabiliteit in de regio te versterken".

Nieuwe tegenslag Palestijnen

Voor Israël is een diplomatieke deal met Marokko een nieuwe opsteker, na de akkoorden die het land dit jaar al sloot met de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Sudan. Marokko werd al langer genoemd als mogelijke kandidaat om zich bij dat rijtje aan te sluiten. Onder de radar is er al decennialang contact tussen Israël en Marokko, en in het verleden waren ook al diplomatieke relaties.

Voor de Palestijnen daarentegen is het een nieuwe tegenslag. De Palestijnse leiders zien de toenadering tussen Israël en de Arabische landen met lede ogen aan. Zij hadden ooit de belofte gekregen dat Arabische landen Israël pas zouden erkennen, als er ook een Palestijnse staat zou zijn. Maar het ene na het andere land knoopt nu dus betrekkingen met Israël aan, terwijl de kansen op een levensvatbare Palestijnse staat alleen maar kleiner worden.