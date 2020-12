Na veertig jaar vestigt de otter zich weer in de provincie Utrecht

De otter is na ruim veertig jaar officieel terug in de provincie Utrecht. Sporen die daarop wijzen zijn gevonden in de omgeving van Vinkeveen. Na dna-analyse is het zeker dat het om een otter gaat.

Otters zijn al vaker gespot in de provincie, maar daarmee had de soort zich nog niet definitief gevestigd. "Je hebt behoorlijk wat otters die gewoon doorlopen", zegt onderzoeker Hans Blom van de Zoogdiervereniging Nederland tegen RTV Utrecht.

Met de informatie die nu is verzameld, kan die conclusie wel worden getrokken. "Het is eigenlijk net als bij de wolf, daarvan kun je ook pas na een langere periode en meerdere sporen zeggen dat hij zich echt in een gebied gevestigd heeft."

Vrouwtje

De eerste Utrechtse otter in veertig jaar is een vrouwtje. Het dier heeft een nummer gekregen. "Dat is wat onpersoonlijk, maar wel handig voor wetenschappelijk onderzoek."

In het gebied zijn meerdere sporen gevonden. Het zou dus zomaar kunnen dat er ook een mannetje woont. "Een vrouwtje gaat daar anders ook niet blijven", zegt Blom.

Goed ecosysteem

Natuurliefhebbers in Utrecht zijn blij met het nieuws. "Ik zie de otter als ambassadeur van een goed ecosysteem. Als deze dieren ergens kunnen leven, is het ecosysteem vaak van goede kwaliteit", zegt voorzitter Hans Korthals van de natuur- en milieuvereniging De Groene Venen.

De otter verdween in de jaren 70 uit de provincie. Dat lag onder meer aan slechte waterkwaliteit en de teruggang van het aantal geschikte leefgebieden.