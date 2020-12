BNNVARA beraadt zich over oudejaarsconference Youp van 't Hek

Omroep BNNVARA denkt na over de vorm van de oudejaarsconference van dit jaar, nu de gemeente Amsterdam officieel gemeld heeft dat cabaretier Youp van 't Hek geen toestemming krijgt om meer dan dertig mensen te ontvangen in theater Carré.

"Samen met de betrokken partijen gaan wij nu de mogelijke scenario's bespreken, waarbij ons gezamenlijke streven is dat de tv-uitzending doorgaat", zegt een woordvoerder van BNNVARA. Op korte termijn moet daarover een knoop worden doorgehakt.

Een mogelijk alternatief is dat Van 't Hek zijn voorstelling doet in een tv-studio. Daar zijn, met de nodige voorzorgsmaatregelen, honderd mensen toegestaan, in tegenstelling tot in theaters. Het team van Van 't Hek staat in overleg met cabaretier Guido Weijers, die op RTL de eindejaarsshow verzorgt en met hetzelfde probleem zit.

Van 't Hek pleitte eerder voor een uitzondering op de coronaregels tijdens de oudejaarsconference; hij hoopte op 250 toeschouwers. Volgens hem komt zijn voorstelling met maar 30 mensen publiek niet tot zijn recht. Burgemeester Halsema van Amsterdam zei daarop dat een ontheffing voor de cabaretier er waarschijnlijk niet in zat.