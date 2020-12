CU wil gratis pil om abortus tegen te gaan, werkt dat ook echt?

Als het aan de ChristenUnie ligt, komt de anticonceptiepil voor alle vrouwen in het basispakket. Zo hoopt de partij dat het aantal abortussen in Nederland zal dalen. Het voorstel roept een aantal vragen op: is het inderdaad zo dat het aantal abortussen daalt als de financiële drempel voor de anticonceptiepil wordt weggenomen? Is dit de beste manier? Of is er meer nodig?

We legden deze vragen voor aan kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers. Programmamanager Anticonceptie en Abortus Ineke van der Vlugt noemt het een stap in de goede richting om de pil terug in het basispakket te brengen, maar denkt dat er meer voor nodig is om het aantal ongewenste zwangerschappen terug te dringen.

"We weten dat de kosten van anticonceptie (ongeveer 50 euro per jaar) een drempel kunnen zijn, vooral voor vrouwen die minder financieel krachtig zijn. Dus het wegnemen van de financiële drempel kan er zeker voor zorgen dat meer vrouwen anticonceptie gaan gebruiken." Het is echter niet vast te stellen of dit er ook voor zorgt dat het aantal abortussen afneemt, zegt Van der Vlugt.

Elke dag pil slikken

Want een groot deel van de vrouwen die een abortus liet uitvoeren, gebruikte al anticonceptie. Een derde van de vrouwen gebruikte voorafgaand aan de zwangerschap een condoom en een derde gebruikte de pil. "Dat laat zien dat het aantal abortussen niet zomaar afneemt als iedereen de pil gebruikt. De pil moet je elke dag slikken en mag je niet vergeten. Als je die wel vergeet, of als je last hebt van overgeven of overmatige diarree, dan kun je ongewenst zwanger raken. Je moet dus pil dus ook goed gebruiken."