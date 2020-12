'De Correspondent stopt met Engelstalige tak'

Het online journalistieke platform De Correspondent stopt per 1 januari met de Engelstalige versie. Dat meldt de website over journalistiek Villamedia.

The Correspondent liep vanaf het begin, ruim een jaar geleden, niet goed. Eind september werd duidelijk hoeveel abonnees hun jaarabonnement wilden verlengen. Dat waren er 21.000 van de oorspronkelijke 56.000.

De kosten zijn nu te hoog. Het personeel is vandaag ingelicht, schrijft Villamedia. Zeven mensen, die een tijdelijk contract hadden, verliezen hun baan. Per 1 januari worden alle activiteiten van The Correspondent gestaakt.