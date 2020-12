Zeker twee doden bij brand in migrantenpand in voorstad Barcelona

In een door Afrikaanse migranten gekraakte loods in een voorstad van Barcelona is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Ook zijn er minstens zeventien gewonden, van wie er twee in kritieke toestand verkeren.

In het pand in de plaats Badalona woonden volgens Catalaanse media naar schatting 100 tot 150 migranten. Daarvan zijn er tot nu toe 60 geïdentificeerd; de andere bewoners worden nog vermist.

Tientallen brandweermensen rukten uit om de brand te blussen: