Kerst-coronamaatregelen raken hen niet: 'Ik vier al jaren geen kerst'

Kerst is nooit een geliefde feestdag van haar geweest, vertelt ze. "Van mijn familie is weinig overgebleven. Ik kom uit een gebroken gezin, met alcoholisme en geweld." Ook het contact met haar broers en zussen en is minimaal, vertelt Verspagen. "En ik ben gescheiden. Er zit niets anders op om er dan zelf het beste van te maken. Ik heb geleerd ermee om te gaan. Het heeft geen zin om nog dieper in de put te gaan zitten. Ik blijf positief."

Verspagen is niet de enige, ook Melanie viert Kerst dit jaar alleen. "Ik heb bijna 3 jaar geleden een auto-ongeluk gehad en kan door mijn whiplash niet meer alles doen. Daarnaast houd ik ook niet van verplichte dagen, ik bepaal liever zelf wanneer ik net dat beetje extra voor iemand doe."

Ook Melanie, die liever niet met haar achternaam in dit artikel wil, heeft weinig contact met de rest van haar familie. "Onze familie is door de jaren heen zo ongeveer gehalveerd. Er is veel gebeurd onderling waardoor er met velen geen contact meer is. Daardoor ben ik momenteel blij met de mensen die er wel nog zijn. En vind ik niet dat we hier alleen maar met de feestdagen van kunnen genieten."

Gewone dagen zonder betekenis

Daar is Chantal Zoutedijk het mee eens. Zij heeft dan wel een kerstboom voor gezelligheid, Kerst en oud en nieuw viert zij niet. Ze groeide vanuit huis op met een ander geloof. "Ik ben nu niet meer gelovig, maar heb geen gevoel bij Kerst. Voor mij zijn deze dagen gewone dagen, zoals bijvoorbeeld vandaag. Ze hebben geen bijzondere betekenis."

Zoutedijk is onverschillig over Kerst, maar heeft een hekel aan oud en nieuw. "Ik vind de herrie verschrikkelijk. Daarnaast heb ik het jarenlang financieel moeilijk gehad en begrijp ik echt niet dat met alle ellende in de wereld er zoveel miljoenen euro's de lucht in wordt geschoten. En dan ook nog eens alle ellende voor de dieren en het milieu vanwege het vuurwerk. Nee, die dagen heb ik nooit leuk gevonden."