Wekdienst 10/12: Start van Europese top • Airbnb naar de beurs

Goedemorgen! In Brussel begint een Europese top, waar onder meer de brexit en de coronacrisis op de agenda staan. Verder gaat Airbnb naar de beurs en komt het Openbaar Ministerie in het hoger beroep in de zaak-Sharleyne met de strafeis.

Vandaag overheerst de bewolking maar vanuit het zuiden kan in de loop van de dag de zon soms kort doorbreken bij 3 of 4 graden. Vanavond en vannacht is het helder met vorst. Morgen en tijdens het weekend is het vaak bewolkt en wisselvallig.