Diner Johnson-Von der Leyen levert geen doorbraak op, no deal-brexit dreigt

Een gesprek van zo'n drie uur in Brussel tussen de Britse premier Johnson en EU-Commissievoorzitter Von der Leyen heeft geen doorbraak opgeleverd. Er is afgesproken dat er tot zondag verder wordt gesproken over een handelsakkoord voor na de brexit, maar er zijn nog grote verschillen, klinkt het van beide kanten.

De Britten verlieten de Europese Unie formeel al in januari, maar tot eind dit jaar geldt een overgangsperiode, waarin er weinig verandert. Als er voor 1 januari geen akkoord is, een no deal, wordt gevreesd voor een chaotische handelssituatie.

Een akkoord over de toekomstige handelsrelatie tussen de EU en het VK loopt tot nu toe vast op een drietal onderwerpen: de rechten van Britse vissers in Europese wateren en vice versa, eerlijke concurrentie en de vraag welke maatregelen je mag nemen om de ander te straffen als de regels worden overtreden.

Economische belangen versus soevereiniteit

Brussel-correspondent Sander van Hoorn zegt dat de verschillen erg groot zijn. "De Britten willen alles zelf bepalen, maar wel toegang tot de interne markt houden. Brussel zegt, als je die toegang wilt, moet je onze regels overnemen. Zie dat maar eens bij elkaar te brengen."

Volgens Van Hoorn zien beide partijen dat een deal ver weg is en dat het misschien beter is om de stekker er al uit te trekken. Dat is nog niet gebeurd omdat beide kanten niet de schuld willen dragen, zegt Van Hoorn. Hij stelt dat een wonder nodig is om nog tot een akkoord te komen deze week.

VK-correspondent Tim de Wit schetst dat Johnson in een spagaat zit. Hij staat op het standpunt dat de Britten niet nog meer soevereiniteit willen inleveren, maar om toegang tot de interne markt te behouden wordt dat wel gevraagd.

"Hij zal een keer kleur moeten bekennen", zegt De Wit over Johnson. "Of hij gaat voor een deal met het risico dat hij te veel concessies doet en zijn eigen partij over zich heen krijgt, dan kan zelfs zijn eigen positie in gevaar komen. Ofwel, hij besluit om de stekker eruit te trekken en te zeggen: de EU wil niet onze kant op bewegen, dit heeft geen zin meer."

"Het komt hier eigenlijk op neer: ofwel, hij beschermt zijn economie zoveel mogelijk met een deal, of hij beschermt zijn soevereinitiet en zijn eigen positie zoveel mogelijk. En als we een ding geleerd hebben over Boris Johnson de afgelopen jaren, dan kiest hij bijna altijd voor Boris Johnson."