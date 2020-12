Dé kerstvraag: vieren we het met drie personen of hebben we er lak aan?

De 'kerstcoronaregels' zijn bekend: we moeten het feest in kleiner comité vieren dan we misschien gewend zijn. Geen volle tafel, zeiden premier Rutte en minister De Jonge gisteren, maar een diner met maximaal drie gasten van buiten het huishouden (kinderen tot en met 12 worden niet meegeteld).

Zijn Nederlanders van plan zich te houden aan de regels, of hebben ze er lak aan? Op sociale media laten beide 'kampen' van zich horen. "Dat maak ik zelf wel uit", reageert iemand op de NOS-Facebookpagina. "Kerst is al gepland... het was met zes personen en dat ga ik niet veranderen", zegt een ander. Anderen zijn teleurgesteld, maar berusten in de situatie. "Jammer maar zeer begrijpelijk. Volgend jaar is er weer Kerst!"

'Kleine, hechte gemeenschap'

We stelden de 'kerstvraag' ook aan inwoners van gemeenten met relatief veel, of juist weinig coronabesmettingen. Bunschoten is zo'n gemeente waar het gemiddelde aantal coronabesmettingen hoog ligt. Theo van de Geest van palingrokerij Jacob van Jan denkt dat het komt doordat Bunschoten een "kleine, hechte gemeenschap" is. "Bovendien wonen hier veel eigenwijze mensen, die luisteren gewoon niet zo goed", zegt hij.

Van de Geest vraagt zich af of mensen in zijn gemeenschap zich zullen houden aan de kerstregels. "We hebben de maatregelen wel begrepen, maar of er ook geluisterd wordt?" Zelf had hij liever gezien dat het kabinet nog strengere maatregelen zou treffen. "Want het gaat hier niet goed met de besmettingen."

Ook Martin van Leeuwen van de kringloopwinkel in Bunschoten ziet dat mensen drukte niet bepaald uit de weg gaan. "Het is hier in de winkel al weken hartstikke druk. Iedereen is thuis en op zoek naar gezelligheid." Van Leeuwen zegt dat hij zich netjes aan de maatregelen zal houden met Kerst. "We hebben er vrede mee. Ik heb nu lekker tijd voor mijn vader en moeder."

Deze 'kerstfan' uit Almelo reageerde gisteren wel heel teleurgesteld op het nieuws. "Het doet me heel veel", zei hij: