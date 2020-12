Waarom bleef Hamers eerder buiten schot en kan hij nu wel worden vervolgd?

Wat betekent dit voor Hamers?

Dat is nog lastig te zeggen. Het gaat om een unieke zaak. "Hij wordt in ieder geval berecht", zegt Broekhuijsen. "Op witwassen staan vooral gevangenisstraffen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij publiekelijke verantwoording moet afleggen."

Hamers is sinds september topman bij de Zwitserse bank UBS. Die bank zegt er alle vertrouwen in te hebben dat hij UBS kan blijven leiden. Broekhuijsen denkt daar anders over. "Hij is nu verdachte in een strafzaak. Daar zal de toezichthouder in Zwitserland niet blij mee zijn. In Nederland wordt je als verdachte in een strafzaak niet goedgekeurd als bestuurder bij een bank."

En wat betekent dit voor vergelijkbare zaken?

Op dit moment loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek door het OM naar de rol van ABN Amro bij witwaszaken. Het gerechtshof wil niet zeggen of de uitspraak van vandaag het juridisch gezien makkelijker maakt om in andere zaken eveneens topbestuurders persoonlijk te vervolgen. "Iedere zaak is uniek, de uitkomsten kunnen verschillen."