Kamer: voorkom Kerstdrukte volgende week

De Tweede Kamer wil voorkomen dat het volgende week in verband met Kerst weer te druk wordt in de winkelstraten. Zowel coalitie- als oppositiepartijen willen dat er lessen worden geleerd uit de Black Friday-drukte van anderhalve week geleden. Toen waren er veel te veel mensen op straat en dat heeft mogelijk geleid tot de recente stijging in het aantal coronabesmettingen.

PvdA-leider Lodewijk Asscher zei in de Kamer niet blij te zijn met de aanpak die het kabinet gisteren presenteerde in de persconferentie. "De boodschap was: het gaat slecht en we doen niets. En dat is niet verstandig", zei Asscher. Hij wil dat de openingstijden van winkels worden beperkt en dat er meer toezicht komt op de drukte in winkelstraten.

Echte zwarte vrijdag

Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kijkt met zorg naar de komende week, maar vindt dat het vooral aan burgemeesters is om maatregelen te nemen. "Daar heb je het kabinet niet voor nodig." Volgens Dijkhoff hebben de Nederlanders zich rond het koopjesfestijn Black Friday collectief een dagje uit gegund. "Zo hebben we er een echte zwarte vrijdag van gemaakt."

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma wil dat het kabinet afspraken gaat maken met gemeenten en winkeliers om te grote drukte te voorkomen. Hij vindt het net als veel andere Kamerleden niet uit te leggen dat mensen wel massaal naar bouwmarkten en tuincentra kunnen, terwijl de cafés en restaurants nog steeds dicht zijn.

Valse hoop

PVV-leider Geert Wilders wil dat de horeca per direct weer geopend wordt. Volgens hem is dat juist goed voor het aantal besmettingen, zoals ook staat in een interne notitie van het ministerie van Economische Zaken die gisteren uitlekte. Volgens het kabinet was dat een "onvoldragen" analyse, maar Wilders vond het juist "een logisch verhaal en de waarheid."

Andere partijen, zoals de VVD en de PvdA, verweten Wilders dat hij daarmee de horecaondernemers valse hoopt biedt. Toch willen ook zij dat er meer gedaan wordt voor de ondernemers, bij wie vaak het water aan de lippen staat.