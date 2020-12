Nieuwe naam voor plein in Lemmer om oorlogsverleden oud-burgemeester

Het Burgemeester Krijgerplein in Lemmer krijgt per mei 2021 een andere naam. Het plein zal 'Markt' gaan heten.

Gemeente De Fryske Marren heeft daartoe besloten na onderzoek van het Nederlands Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD). Daaruit blijkt dat burgemeester Martinus Krijger, naar wie het plein is vernoemd, in de oorlog verwijtbaar heeft gehandeld.

De weerstand tegen de vernoeming naar Krijger, die in de jaren '50 overleed bij een verkeersongeluk in het centrum van Lemmer, werd de afgelopen tijd steeds groter. Zo is een petitie om de naam van het plein te wijzigen honderden keren ondertekend.

Veroordeling weegt zwaar

Naar aanleiding van die petitie vroeg de gemeente het NIOD om onderzoek te doen. De conclusie van dat onderzoek is dat Krijger niet van onbesproken gedrag is. De oud-burgemeester kreeg na de oorlog zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van een jaar, vanwege zijn betrokkenheid bij de arrestatie van zes Joodse onderduikers.

Destijds besloot de minister van Binnenlandse Zaken dat Krijger mocht aanblijven als burgemeester van de toenmalige gemeente Lemsterland, omdat in de arbeidsrechtelijke zuiveringsprocedure de meeste van de beschuldigingen tegen hem ongegrond werden verklaard.

Het NIOD hecht veel belang aan de veroordeling en zegt dat de instanties die zich met de zuiveringsprocedure bezighielden, niet waren toegerust op juridisch onderzoek, schrijft Omrop Fryslân.