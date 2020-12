Failliete verzekeraar Conservatrix vroeg Hoekstra om steun, kreeg die niet

Verzekeraar Conservatrix, die gisteren failliet werd verklaard, heeft in augustus per brief om financiële steun gevraagd bij minister Hoekstra van Financiën. "Ik heb dat verzoek zeer zorgvuldig gewogen, maar uiteindelijk afgewezen", zegt Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Hoekstra is er volgens de Nederlandse wetten en regels geen rol weggelegd voor het ministerie van Financiën als een verzekeraar in de problemen komt. "Het is aan De Nederlandsche Bank (DNB) om te bepalen welke consequenties daaraan moeten worden verbonden. Het stelsel voorziet niet in de inzet van publieke middelen en heeft zelfs mede tot doel de inzet van dergelijke publieke middelen te voorkomen. Gelet hierop kon ik niet op het verzoek van Conservatrix ingaan."

Geen coronasteun

Hoekstra heeft ook nog gekeken of Conservatrix speciale steun kon krijgen vanwege de coronacrisis. Zo kregen KLM en scheepsbouwer Royal IHC individuele steun, maar Conservatrix kwam daarvoor niet in aanmerking. "Onder meer omdat de financiële problemen bij Conservatrix niet het gevolg waren van covid-19, maar een andere, meer fundamentele, oorzaak kennen", aldus Hoekstra. "Conservatrix was niet in de kern gezond."

Volgens De Nederlandsche Bank beloofde Conservatrix te hoge rendementen aan klanten en kwam het mede daardoor in de problemen. Ook konden of wilden opeenvolgende eigenaren de financiële positie van de verzekeraar onvoldoende verbeteren. Dat kwam onder meer door juridische problemen bij de huidige eigenaar, het Amerikaanse verzekeringsbedrijf Global Growth. De topman van dat bedrijf, Greg Lindberg, is in augustus veroordeeld tot zeven jaar cel vanwege oplichting en medeplichtigheid aan omkoping.

Minder uitgekeerd

DNB verwacht dat polishouders uiteindelijk minder uitgekeerd zullen krijgen dan afgesproken. De curatoren van Conservatrix zijn nu aan het kijken of het bedrijf kan worden overgenomen door een andere verzekeraar. Hoeveel minder geld klanten gaan krijgen, is volgens DNB nu niet te zeggen.