Plakboek vol knipsels en foto's met prins Bernhard gevonden in Amerika

De luitenant, die voor zijn daden tijdens de Tweede Wereldoorlog werd beloond met het Bronzen Kruis, verhuisde later met zijn Amerikaanse vrouw naar de Verenigde Staten. Daar is hij tot zijn dood in 2006 blijven wonen. Hoe het plakboek vervolgens bij een antiquair in Massachusetts belandde, is onbekend.

Elbers woonde voor zijn emigratie in Soest, net als De Bruin nu. "In het boek zat ook een ansichtkaart van prins Bernhard, gestuurd naar zijn huis aan de Vredenhofstraat. Daar rijd ik elke dag langs als ik naar mijn werk ga. Het is gek om te bedenken dat het plakboek en dat kaartje weer terug is in Soest. Bijna alsof het zo had moeten zijn."

Wat De Bruin met het boek gaat doen weet hij nog niet. "Ik wil eerst goed uitzoeken wat er allemaal in zit en wie er op de foto's staan. En wie weet wat ik ermee ga doen. Misschien iets over schrijven of een podcast opnemen."