Noord-Brabantse tak Forum voor Democratie gaat 'autonoom' verder binnen de partij

Forum voor Democratie in Noord-Brabant gaat wat het noemt 'autonoom functionerend' verder binnen de partij. Dat heeft de Brabantse tak bekendgemaakt. Noord-Brabant is de enige provincie waar FvD in het provinciebestuur zit.

De fractie blijft het coalitieakkoord dat ze samen met VVD, CDA en Lokaal Brabant hebben gesloten steunen, meldt Omroep Brabant. In een verklaring schrijft de fractie dat het nodig is "om in Brabant de vele kiezers die ons hun vertrouwen en een duidelijk mandaat hebben gegeven te blijven vertegenwoordigen" en "om in Brabant mee te blijven beslissen over Brabantse zaken."

Eerder deze week werd al bekend dat Eerste Kamerlid Loek van Wely, die ook Statenlid voor Forum was, zich distantieert van Thierry Baudet. Hij heeft zich in de Eerste Kamer aangesloten bij de Fractie-Van Pareren, bestaande uit een aantal voormalig Forum-senatoren.

Forum voor Democratie was vorig jaar de grote winnaar bij de Provinciale Statenverkiezingen. FvD werd in Brabant de grootste partij na de VVD en kreeg dus een plek in de coalitie. In alle andere provincies kwam het ondanks de zege van FvD niet tot een samenwerking.