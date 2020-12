Fruitimporteur jarenlang afgeperst na cocaïnevondst, verdachten voor rechter

Bij de rechtbank in Arnhem staan vandaag en morgen vier verdachten terecht voor de afpersing van fruitbedrijf De Groot in Hedel. Door een blunder van het Openbaar Ministerie zijn 300 namen van (ex-)medewerkers in handen van criminelen gekomen. Sindsdien worden aanslagen gepleegd op hun woningen.

De bedreigingen begonnen in mei 2019 nadat medewerkers van De Groot in een lading bananen uit Zuid-Amerika 400 kilo cocaïne vonden. Dat was niet voor het eerst. In 2017 werd er ook al 12 kilo cocaïne gevonden in een lading fruit.

De advocaat van het bedrijf, Taco van der Dussen, vermoedt dat de smokkelaars erop hoopten dat ze de drugs ongezien van het terrein van De Groot konden weghalen. Volgens hem zijn bij het bedrijf sinds de eerste vondst verschillende veiligheidsmaatregelen genomen.

Het bedrijf meldde de vondst van de cocaïne bij de politie. Kort daarna kwamen de eerste dreigende sms'jes binnen. Er werd een bedrag van ruim een miljoen euro geëist als compensatie voor de in beslag genomen cocaïne. Als de eigenaren niet betaalden, zouden zij, hun familie of willekeurige (ex-)medewerkers worden geliquideerd. De eigenaar en zijn personeel vrezen sindsdien voor hun leven.