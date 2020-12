Wekdienst 9/12: Boris Johnson naar Brussel • Blijft Ajax in de Champions League?

Wat heb je gemist?

IC-arts Diederik Gommers is bang voor een derde golf, nu de coronabesmettingen verder toenemen. "Dat kunnen we in het ziekenhuis niet hebben. Het verplegend personeel kan niet op adem komen, terwijl dat eigenlijk wel moet", zei hij in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1.

In het Erasmus MC, waar Gommers werkt, is het ziekteverzuim verdubbeld, van 10 naar 20 procent. De arts is blij dat het kabinet dinsdag de maatregelen niet versoepeld heeft en zelfs een verzwaring overweegt voor de Kerst.

Gemeenten krijgen, onder meer voor die kerstdagen, 58.5 miljoen euro om jongeren meer mogelijkheden te bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Het gaat om sporttoernooien, workshops, online gamen. Activiteiten die veilig en verantwoord zijn binnen de geldende beperkingen.

Voor de horeca komen er voorlopig nog geen versoepelingen, zei premier Rutte gisteravond op de persconferentie over corona.