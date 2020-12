Vijf doden bij helikopterongeluk in Franse Alpen

Bij een helikopterongeluk in de Franse Alpen zijn vijf doden gevallen. Het toestel verongelukte afgelopen avond in de buurt van Bonvillard, in de regio Savoie.

Aan boord waren leden van de Franse reddingsdiensten. President Macron zegt op Twitter dat een zesde inzittende vecht voor zijn leven.

Het toestel was op weg voor een trainingsmissie. Wat de oorzaak is van de crash, is niet duidelijk.

"Sterkte namens de natie aan de familie, vrienden en collega's van deze Franse helden", schrijft Macron op Twitter.