OM Frankrijk wil oud-president Sarkozy in de cel hebben

Het Franse Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist tegen de Franse oud-president Sarkozy. Hij wordt verdacht van corruptie.

Sarkozy wilde geheime informatie van een advocaat-generaal van het Hof van Cassatie over een andere zaak. In 2014 zou die functionaris, Azibert, de informatie aan de oud-president hebben gegeven. In ruil daarvoor beloofde Sarkozy hem een belangrijke functie in Monaco.

Azibert kreeg nooit een baan in Monaco. Volgens de autoriteiten daar zou de ex-president nooit gelobbyd hebben voor een functie voor Azibert.

Naam zuiveren

Gisteren verklaarde Sarkozy "nooit de minste vorm van corruptie" te hebben gepleegd. Hij beloofde "tot het uiterste" te gaan om zijn naam te zuiveren.

Sarkozy was van 2007 tot 2012 president van Frankrijk. Hij is de tweede oud-president in de recente geschiedenis van de Franse republiek die vervolgd wordt voor corruptie. Eerder moest Chirac zich voor de rechter verantwoorden nadat hij zijn ambt had neergelegd. Vanwege zijn slechte gezondheid hoefde hij dat proces niet bij te wonen. Chirac kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.