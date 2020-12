'Topmensen weg bij Shell uit onvrede over trage overgang naar duurzaamheid'

Meerdere bestuurders bij Shell zijn opgestapt, omdat ze vinden dat het bedrijf te langzaam overstapt op duurzame energie. Dat meldt The Financial Times. Het bedrijf maakt begin volgend jaar bekend hoe het uiterlijk in 2050 naar netto nul uitstoot van broeikasgassen wil.

De opgestapte bestuurders werkten allemaal op vooraanstaande posities in de groene energie-divisies van het bedrijf. "Mensen vragen zich af of er echt wel wat gaat veranderen", zegt een bron tegen The Financial Times. Ook andere bestuurders zouden op het punt staan om weg te gaan.

Shell wijst de eerder aangekondigde reorganisatie, waarbij wereldwijd 7000 tot 9000 banen verdwijnen, aan als reden voor hun vertrek. Volgens het bedrijf worden functies samengevoegd, waardoor mensen uit zichzelf weggegaan of gebruik maken van een vrijwillige vertrekregeling.

"Wij blijven gefocust op de energietransitie, maar daarvoor moeten we hervormen", zegt een woordvoerder van Shell in een reactie. "We willen de juiste structuur hebben om onze ambitie van netto nul uitstoot in 2050 waar te maken."

Meer investeringen in duurzame energie

Het grootste deel van de inkomsten van Shell zijn gerelateerd aan fossiele brandstoffen, een klein deel aan duurzame energie. Het bedrijf kondigde in oktober aan de investeringen in duurzame energie ruim te verdubbelen van 11 naar 25 procent. Het gaat voor het komende jaar om een bedrag van zo'n vijf miljard dollar, dat geïnvesteerd wordt in duurzame elektriciteit zoals windparken op zee, waterstofprojecten en biobrandstoffen.

Verschillende organisaties hebben een rechtszaak lopen tegen Shell, omdat zij vinden dat het bedrijf meer moet doen om de uitstoot terug te dringen.