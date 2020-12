Televisiepresentator en acteur Ursul de Geer overleden

De Geer werd in Zeist geboren in een adellijke familie. Hij was zoon van de kunstschilder Louis de Geer en Maria Elisabeth van der Tak.

Na het afronden van het lyceum studeerde hij economie en andragogie en sloot hij zich aan bij het studententoneel. Naderhand acteerde hij bij de gezelschappen Toneelgroep Centrum, de Nieuwe Komedie en Persona. Ook was hij als acteur te zien in films, zoals Spetters en De Vierde Man, beide geregisseerd door Paul Verhoeven.

Bon Bini Holland

Later regisseerde hij boekbewerkingen als Haar naam was Sarah, Stoner en De Aanslag. De laatste voorstelling kreeg een nominatie voor de Publieksprijs 2011.

In 2014 speelde hij een rechter in de televisieserie Danni Lowinski en in 2015 was hij voor het laatst te zien als acteur op televisie in een bijrol in de Nederlandse komedie Bon Bini Holland.

'Mooiste rollen'

Een paar weken geleden hield hij in de Amsterdamse Stadsschouwburg een afscheidsbijeenkomst voor dertig familieleden en vrienden. "Een buitengewoon indrukwekkende bijeenkomst", aldus acteur Huub Stapel die daarbij aanwezig was.

Hij kent De Geer al sinds het tweede jaar van de toneelschool. "Toen zag ik in Hasselt het toneelstuk Rosa Vertrekt waarvan ik zeer onder de indruk was en dat was geregisseerd door ene Ursul de Geer. Later speelde ik zelf twee van mijn mooiste rollen onder zijn regie in Napoleon en De Kentering van een Huwelijk."

De laatste tien tot vijftien jaar hadden ze regelmatig contact, vertelt Stapel. De vriendschap is altijd gebleven. Tot hij ziek werd. "Toen is het werkelijk met de snelheid van het licht gegaan."