Eigenaar verwoeste Poolse supermarkt Aalsmeer ontzet: 'Het doet ons erg veel pijn'

Mahmoed weet niet waarom het is gebeurd, maar hij vermoedt dat het geen toeval is. "Wat ik heb begrepen, is dat het met opzet is gedaan, dus ik hoop dat de dader snel wordt opgepakt." Onderzocht wordt nog wie erachter zit. "Veel mensen kennen mij omdat ik ook voetbal. Ik ben een normale jongen, een ondernemer met meerdere zaken. Dat iemand zoiets doet, is puur uit jaloezie."

"Een soort van terreurdaad meegemaakt"

Een uur na de explosie in Aalsmeer was er ook in het Brabantse Heeswijk-Dinther een ontploffing bij een Poolse supermarkt met dezelfde naam, Biedronka. Maar die zaak is niet van Mahmoed en hij kent de eigenaar ook niet. "We weten er helemaal niets van. De naam Biedronka gebruiken veel Poolse supermarkten in Nederland omdat er geen patent op zit. Er zijn veel zaken waar ik de eigenaar niet van ken."

Volgens burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer zit de schrik er goed in. "Dit soort dingen komt in onze gemeente helemaal niet voor. Het is een wonder dat hier geen gewonden zijn gevallen. Dit had heel slecht kunnen aflopen."

Hoewel de politie nog niets wil zeggen over een mogelijke aanleiding, lijkt het volgens Oude Kotte niet toevallig te zijn gebeurd. "We moeten het onderzoek nog afwachten, maar het zou heel verwonderlijk zijn als het toeval was dat een winkel in Noord-Brabant hetzelfde overkomt. We hebben hier vanochtend een soort terreurdaad meegemaakt."

Extra zuur

"Wat ik heb begrepen, is dat het een explosie was, dus echt opzettelijk en puur gericht op de zaak en de mensen die erboven wonen", zegt de eigenaar. "Maar waarom dat precies bij ons is, vragen we ons ook af. Mensen hebben geen rekening gehouden met de schade die ze zouden aanrichten."

Dat zoiets net in de decembermaand gebeurt, vindt hij extra zuur. "We hadden inkopen gedaan voor de Kerst en we zouden nog meer spullen krijgen. Het is heel makkelijk om je er nu bij neer te leggen, maar dat gaan we niet doen. We hopen zo snel mogelijk van de gemeente te horen wanneer we opnieuw mogen bouwen."