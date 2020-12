Vrouw (26) overleden na steekpartij in Venlo

Bij een steekpartij in een woonwijk in Venlo is een 26-jarige vrouw uit Venlo overleden.

De politie was rond 06.30 uur gealarmeerd over een overval in de Azaleastraat. De vrouw lag gewond op straat en is daar ook overleden.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet, meldt 1Limburg.

Burgernet heeft een bericht verstuurd om de verdachte op te kunnen sporen. Het zou gaan om een slanke man van tussen de 30 en 35 jaar oud, die zwarte kleding draagt.