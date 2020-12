Wekdienst 8/12: persconferentie kabinet • Verenigd Koninkrijk begint met inenten

Wat heb je gemist?

De afname van de CO2-uitstoot in de Europese Unie is sinds 1990 te danken geweest aan het zuiniger leven van Europeanen met een lager of middeninkomen, meldt Oxfam Novib in een nieuw rapport. De rijkste tien procent van de inwoners is in dezelfde periode juist meer CO2 gaan uitstoten.

Oxfam waarschuwt dat die rijkste groep EU-burgers in 2030 hun verbruik met 90 procent moet hebben teruggebracht om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot anderhalve graad. Dat wordt in het algemeen aangehouden als een nog houdbare stijging van de temperatuur op aarde.