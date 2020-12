Opnieuw activisten en oppositiepolitici opgepakt in Hongkong

De politie heeft de arrestaties van de activisten en politici niet bevestigd. Wel heeft een woordvoerder bekendgemaakt dat er mensen zijn gearresteerd met een leeftijd tussen de 24 en 64 jaar. Dat komt overeen met de leeftijden van de gearresteerde oppositieleden.

De afgelopen weken werden meer prominente leden van de Hongkongse protestbeweging opgepakt. Vorige week kreeg de bekende activist Joshua Wong 13,5 maand cel opgelegd. Hij was als 17-jarige in 2014 een van de leiders van het zogeheten parapluprotest.

Veiligheidswet

Hongkong was tot 1997 een Britse kolonie. Sindsdien hoort de stad weer bij China, maar wel met een eigen economisch systeem en meer democratische vrijheden. Sinds maart vorig jaar wordt er massaal gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van China. Op het hoogtepunt deden ongeveer twee miljoen mensen mee aan een van de protesten, die geregeld gewelddadig verliepen.

Deze zomer voerde de Chinese overheid een omstreden veiligheidswet in voor Hongkong. Het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten zijn in Hongkong door die wet verboden. Met de nieuwe veiligheidswet wil Peking een einde maken aan de onrust in Hongkong.