Uber hevelt ontwikkeling zelfrijdende auto's over naar start-up Aurora

Uber stopt met de eigen ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Het techbedrijf hevelt het bedrijfsonderdeel over naar de start-up Aurora, dat sinds 2017 bestaat. Ook investeert Uber 400 miljoen dollar in het bedrijf. In ruil daarvoor krijgt het taxibedrijf 26 procent van de aandelen van Aurora.

Uber begon in 2015 met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's via dochteronderneming Uber ATG. De projecten kampen al langer met problemen. Zo werd de testfase enige tijd stilgelegd nadat een zelfrijdende Uber een dodelijk ongeluk veroorzaakte. In 2018 werd de ontwikkeling van zelfrijdende vrachtwagens al stopgezet.

Het techbedrijf heeft al honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in de zelfrijdende auto's. Daarmee zou Uber taxichauffeurs willen vervangen. Ook wilde het bedrijf in de toekomst overal auto's beschikbaar kunnen hebben tegen een lage prijs, zodat het voor klanten niet meer interessant is om een eigen auto te hebben.

10 miljard dollar

Aurora groeide in korte tijd uit tot een geduchte concurrent in de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Het bedrijf heeft begin dit jaar toestemming gekregen om zijn voertuigen in Californië zelfstandig de weg op te laten gaan.

Uber-topman Dara Khosrowshahi treedt toe tot het bestuur van Aurora, dat verder wordt geleid door onder meer oud-topmannen van Google en Tesla. Aurora werkt samen met Amazon, Hyundai en Kia. Volgens CEO Chris Urmson zal het bedrijf na de overname van de Uber-dochter 10 miljard dollar waard zijn.