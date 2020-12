Leerlingen betrapt met vuurwapen op middelbare school in Veendam

Op scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam zijn twee leerlingen aangehouden nadat ze met een vuurwapen waren betrapt. Een van hen had het wapen van de ander gekregen en in zijn tas mee de school in genomen, meldt RTV Noord.

Medewerkers van de school vonden dat de leerlingen zich vreemd gedroegen. Toen bij een controle het wapen uit de tas kwam, werd de politie ingeschakeld. Die nam het wapen in beslag en nam de scholieren mee naar het bureau.

De school heeft alle ouders in een brief op de hoogte gebracht van het incident. "Een aantal leerlingen heeft gezien dat de politie op school was, dus we hebben besloten om iedereen te informeren. Dit om wilde verhalen te voorkomen", zegt bestuurder Ferdinand Vinke.

'Geen bedreigende situaties'

In de brief schrijft de schoolbestuurder dat er "geen aanleiding is te veronderstellen dat de betreffende leerlingen van plan waren iets met het vuurwapen te gaan doen. Er hebben zich dan ook geen bedreigende situaties voorgedaan."

De school is geschokt door de vondst van het wapen. "Het is voor ons de eerste keer dat we zoiets meemaken", aldus Vinke. De bewuste leerlingen mogen in afwachting van het onderzoek van de politie niet naar school.